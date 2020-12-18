Кредиторы бывшего российского банкира и сенатора Сергея Пугачева продали второй его особняк в Лондоне

Как сообщили в госкорпорации Агентство по страхованию вкладов, дом в престижном районе Челси был продан за 6,5 миллионов фунтов – это почти 9 миллионов долларов. Ранее Высокий суд Лондона признал требования российской госкорпорации к Пугачеву и разрешил продавать его имущество.

Агентство по страхованию вкладов добивается взыскания с Пугачева почти 76 миллиардов рублей. Основанный им Межпромбанк в 2010 году был лишен лицензии за то, что выдал необеспеченные кредиты на 125 миллиардов рублей. В настоящее время Сергей Пугачев живет во Франции.