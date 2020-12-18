Министерство торговли США внесло в черный список две российские компании

Как передает ТАСС, в заявлении ведомства говорится, что, в частности, компании «Космос комплект» и «Совтест комп» и связанные с ними лица пытались через подставное юридическое лицо приобрести без требуемой лицензии американскую продукцию для деятельности, которая противоречит интересам национальной безопасности США.