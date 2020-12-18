Министерство торговли США внесло в черный список две российские компании

Как передает ТАСС, в заявлении ведомства говорится, что, в частности, компании «Космос комплект» и «Совтест комп» и связанные с ними лица пытались через подставное юридическое лицо приобрести без требуемой лицензии американскую продукцию для деятельности, которая противоречит интересам национальной безопасности США.
2020-12-18T20:31:15+03:00
2020-12-18T20:31:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 18 декабря 2020
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