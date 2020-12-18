Лидер рок-группы Чиж&Cо разрешил владельцу магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» использовать товарный знак «Чижик»

Лидер рок-группы Чиж&Cо Сергей Чиграков разрешил владельцу магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» использовать товарный знак «Чижик». Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель компании X5 Retail Group. Она управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» и в октябре объявила о запуске новой сети магазинов с низкими ценами на фоне пандемии под названием «Чижик». Ранее компания подала в суд иск с требованием лишить музыканта Сергея Чигракова части прав на его бренд.