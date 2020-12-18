Обвиняемый в серийных отравлениях в Москве частично признал вину, — сообщили ТАСС в Басманном суде

Сегодня стартовал судебный процесс, заседание прошло в закрытом режиме из-за пандемии. Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов обвиняется в отравлении 30 человек в районе Чистых Прудов. По версии следствия, фигурант предлагал на улице выпить из его бутылки, после чего жертвы теряли сознание, а он их грабил. Общая сумма похищенного превышает миллион рублей.