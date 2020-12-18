Роскомнадзор требует от компании Фейсбук вернуть доступ астраханской ГТРК к ее аккаунту в Инстаграме

Он называется «Вести Астраханской области». В ведомстве утверждают, что он был заблокирован без объяснения причин. Как передает Интерфакс, в письме Роскомнадзора говорится, что подобные действия являются актом цензуры. Ранее депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о наказании зарубежных интернет-платформ за дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.
2020-12-18T20:02:15+03:00
2020-12-18T20:02:15+03:00
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20:02, 18 декабря 2020
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