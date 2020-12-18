Фигурант «московского дела» Иван Подкопаев только что вышел из колонии

Его фото на свободе опубликовал адвокат Александр Борков. Ранее сегодня он сообщил, что калужский областной суд удовлетворил ходатайство об УДО. Подкопаева обвиняли в нападении на сотрудников Росгвардии во время летних протестов в Москве в прошлом году. Он признал вину и получил три года колонии, затем срок ему сократили до двух лет. Под стражей остаются еще 7 фигурантов «московского дела».
2020-12-18T20:01:58+03:00
2020-12-18T20:01:58+03:00
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20:01, 18 декабря 2020
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