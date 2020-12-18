Власти Бельгии случайно обнародовали стоимость вакцины от коронавируса

Цены опубликовала в Твиттере статсекретарь по вопросам бюджета и обслуживания потребителей Ева де Блеекер, запись которой вскоре удалили, но ее успели заметить бельгийские СМИ.

Так, по данным телеканала RTBF, самой доступной оказалась вакцина британско-шведской компании AstraZeneca – меньше двух евро за дозу. Препарат от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech стоит 12 евро, вакцина американской Moderna – 18 долларов. В конце ноября российской Фонд прямых инвестиций сообщил, что одна доза вакцины «Спутник» для других стран будет стоить менее 10 долларов.