У премьер-министра Словакии обнаружили коронавирус спустя неделю после саммита ЕС

Игорь Матович опубликовал фотографию своего положительного теста. На прошлой неделе он приезжал в Брюссель на встречу лидеров стран ЕС. У одного из участников этого саммита, президента Франции Эммануэля Макрона, недавно тоже обнаружили коронавирус.