У премьер-министра Словакии обнаружили коронавирус спустя неделю после саммита ЕС

Игорь Матович опубликовал фотографию своего положительного теста. На прошлой неделе он приезжал в Брюссель на встречу лидеров стран ЕС. У одного из участников этого саммита, президента Франции Эммануэля Макрона, недавно тоже обнаружили коронавирус.
2020-12-18T19:33:30+03:00
2020-12-18T19:33:30+03:00
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19:33, 18 декабря 2020
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