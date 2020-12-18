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19:33, 18 декабря 2020

У премьер-министра Словакии обнаружили коронавирус спустя неделю после саммита ЕС

Игорь Матович опубликовал фотографию своего положительного теста. На прошлой неделе он приезжал в Брюссель на встречу лидеров стран ЕС. У одного из участников этого саммита, президента Франции Эммануэля Макрона, недавно тоже обнаружили коронавирус.



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