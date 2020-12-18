Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что завтра возглавит траурное шествие

Между тем, ряд матерей погибших военнослужащих заявили сегодня в СМИ, что не пустят главу правительства на территорию мемориального кладбища, где должно завершиться мероприятие. Они считают Пашиняна главным виновным за поражение в войне с Азербайджаном. На завтра также намечена массовая акция оппозиции с требованием отставки Пашиняна, — передает Интерфакс.