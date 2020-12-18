Германия заявила о готовности производить российскую вакцину от коронавируса

На сайте российского Минздрава говорится, что немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан в разговоре с российским коллегой Михаилом Мурашко сообщил о готовности сотрудничать по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин.