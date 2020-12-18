Калужский областной суд удовлетворил ходатайство об УДО фигуранта «московского дела» Ивана Подкопаева

Об этом сообщил Интерфаксу его адвокат Александр Борков. Подкопаев стал первым осужденным из-за протестов в связи с недопуском независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Он был приговорен к трем годам колонии по обвинению в нападении на сотрудников Росгвардии. Подкопаев тогда признал вину.