Калужский областной суд удовлетворил ходатайство об УДО фигуранта «московского дела» Ивана Подкопаева

Об этом сообщил Интерфаксу его адвокат Александр Борков. Подкопаев стал первым осужденным из-за протестов в связи с недопуском независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Он был приговорен к трем годам колонии по обвинению в нападении на сотрудников Росгвардии. Подкопаев тогда признал вину.
2020-12-18T19:31:30+03:00
2020-12-18T19:31:30+03:00
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19:31, 18 декабря 2020
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