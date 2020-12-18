Международный кинофестиваль Берлинале перенесен с февраля на март и июнь

Фестиваль пройдет в два этапа: онлайн для представителей киноиндустрии и в форме открытых показов для публики. Управляющий директор Берлинале Мариэтте Риссенбек отметила, что актуальная ситуация во время коронавируса «не позволяет удовлетворить желание очных встреч в феврале». Изменение формата 71-го по счету выпуска фестиваля в 2021 году «даст возможность защитить здоровье всех гостей и поддержать новый старт кино-отрасли».

С 1 по 5 марта запланированы виртуальные программы «Европейский кинорынок» и «Рынок со-продюсеров», а также World Cinema Fund, которые в первом квартале года предоставят коммерческую площадку для киноиндустрии. Также онлайн будут проведены встречи в рамках программы «Таланты Берлинале». В июне многочисленные премьеры будут представлены берлинской публике и журналистам – отчасти в кинотеатрах на открытом воздухе.

Программа фестиваля будет объявлена в феврале. Международное жюри определит победителей. В начале летних показов запланировано праздничное открытие Берлинале.

Художественный руководитель кинофестиваля Карло Шатриан заявил, что в июне можно будет увидеть фильмы всех традиционных программ Берлинале. Тогда же пройдет и вручение главных наград – Золотого и Серебряных медведей.

В условиях пандемии правительство ФРГ гарантировало фестивалю финансовую поддержку из средств особой программы «Новый старт культуры».