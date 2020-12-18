В Ереване оппозиция проводит шествие в память о погибших в войне с Азербайджаном

Как передает ТАСС, участники акции несут в руках зажженные свечи, факелы и цветы, которые собираются оставить у могил погибших. По оценке наблюдателей, в траурной церемонии принимают участие около десяти тысяч человек. Завтра в Армении начинается трехдневный общенациональный траур.