Болгария уже в третий раз за этот год объявила о высылке российского дипломата из страны

Власти страны обвинили его в шпионаже.

В Софии утверждают, что российский дипломат как минимум три года собирал секретную военную информацию. В частности, по данным прокуратуры страны, сотрудник дипмиссии выяснял численность военнослужащих США во время учений в Болгарии. В ведомстве настаивают, что за эту информацию дипломат платил местному гражданину. Теперь россиянин в течение 72 часов должен покинуть Болгарию. В посольстве России в Софии уточнили, что речь идет о военном атташе. Его высылку дипломаты считают абсурдной.

По утверждениям посла России в Болгарии Анатолия Макарова, дипмиссии не предоставили дополнительных комментариев. Между тем совсем недавно, в сентябре этого года, МИД Болгарии объявлял об обвинениях против двух российских дипломатов в сборе информации о модернизации болгарской армии. Их также выслали из страны. В ответ Москва объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии. В январе София также высылала российских дипломатов, но об ответных мерах не сообщалось

Всего за два года Болгария выслала из страны шесть российских дипломатов.