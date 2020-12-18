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18:32, 18 декабря 2020

Состоялся первый в этом году запуск с космодрома Восточный

Стартовала ракета «Союз» со спутниками связи британской компании One Web. На орбиту должны быть выведены 36 аппаратов для создания сети спутникового интернета.



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