Дональд Трамп, по сведениям портала Axios, сегодня собирается объявить о серии помилований

По словам источников издания, это будут его соратники. Портал пишет, что в планы Трампа помилование разоблачителя работы агентства Национальной безопасности Эдварда Сноудена не входит. В конце ноября Трамп помиловал своего бывшего помощника по Национальной безопасности Майкла Флинна, который признался в том, что лгал сотрудникам ФБР о своих контактах с российским послом.
2020-12-18T18:32:24+03:00
2020-12-18T18:32:24+03:00
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18:32, 18 декабря 2020
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