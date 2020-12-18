Число госпитализаций пациентов с ковидом на этой неделе в Петербурге выросло на несколько десятков случаев в день

При этом в клиниках осталось лишь 4% свободных мест.

Петербург пока не может рассчитывать на ослабление противоэпидемических ограничений. Об этом во время брифинга в Смольном рассказал представитель комздрава Андрей Сарана.

Напомним, ранее начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказа о том, что на следующей неделе его медучреждение откроет 1500 новых коек, в том числе для больных со средним и тяжёлым течение коронавирусной инфекции. Проблему с вызовом врача на дом чиновники также обещают решить. В ближайшее воскресенье в тестовом режиме начнёт действовать вызов участкового терапевта по короткому номеру 122. Отмечу, что по данным Смольного из-за выходных дней в поликлиниках количество звонков в понедельник в десять раз выше, чем в четверг и в пятницу. Тогда как короткий номер будет работать круглосуточно. Кроме того уже действует вызов врача через интернет, хотя и не во всём городе.

Судя по ответу Смольного на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского к системе вызова врача через интернет подключили две трети городских поликлиник. Правда, каких именно, в ответе не уточнили.

В Смольном обещали, что электронный вызов терапевта заработает во всех районах города к концу этого года.