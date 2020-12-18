Следователя, который вел дело о стрельбе в комплексе «Москва-Сити» заподозрили в фальсификации доказательств

В его деле также есть три эпизода привлечения невиновных к уголовной ответственности.

По версии сотрудников центрального аппарата СК, в ходе расследования Левон Агаджанян подделал некоторые протоколы и отдельные доказательства, чтобы снизить значимость роли фигурантов в преступлении. Другие подробности не приводятся, однако газета РБК со ссылкой на источник, пишет, что речь идет о подмене гильз на месте преступления. Тогда у подъезда башни «Око» нашли 15 гильз из металлов разного цвета и только 8 пуль.



Сама перестрелка получила большой резонанс не в последнюю очередь потому, что ее участниками стали сотрудники «Росгвардии» — двое бойцов оказались в числе раненых. Источники издания в полиции рассказали, что они были наняты для охраны предпринимателя Дмитрия Павлова, имеющего криминальное прошлое. В ведомстве это отвергают. Бизнесмен, о котором идет речь, в тот вечер отмечал день рождения. Потасовка, по некоторым данным, вспыхнула между его охранниками и шофером одного из гостей — предпринимателя Гавриила Юшваева. Водитель якобы отказался отогнать автомобиль, перегородивший выход из здания. В ходе конфликта пять человек получили ранения и один погиб.

Прошлой зимой стало известно об отставке семи следователей, среди которых были и те, кто занимался делом о стрельбе в «Москва-Сити». Агаджанян, оказавшийся в их числе, ранее также вел дело о нападении на журналистку «Эха» Татьяну Фельгенгауэр.

В эти минуты суд должен решить вопрос об аресте Агаджаняна.