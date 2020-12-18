ТНТ закрывает шоу «Дом-2»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Сообщается, что большой финал «Дома-2» состоится 30 декабря. В дальнейшем место шоу займут программы в жанре стендапа.
Шоу выходило 16 лет.
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Сообщается, что большой финал «Дома-2» состоится 30 декабря. В дальнейшем место шоу займут программы в жанре стендапа.
Шоу выходило 16 лет.
The Times: Кремль предпринял вторую — неудачную — попытку отравить Алексея Навального Источники в немецких службах безопасности сообщили своим коллегам в Соединенном Королевстве, что нападавшие предприняли еще одну попытку убить Навального, пока он лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили в Германию…