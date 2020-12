Депутаты городской думы Томска потребовали завести уголовное дело из-за отравления политика Алексея Навального

Ранее с обращениями по этому поводу выступили также депутаты из Санкт-Петербурга и Псковской области. Тем временем, прокуратура Берлина подтвердила, что допросила накануне Алексея Навального как свидетеля в рамках запроса о правовой помощи с российской стороны. Официальный представитель Минюста ФРГ сказал, что Навальный однозначно выступил против присутствия российских следователей, поскольку был отравлен в России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня пытался разъяснить журналистам вчерашние слова Владимира Путина о том, что за Навальным присматривают.

При этом Песков отказался комментировать информацию о том, почему за Навальным следили не просто сотрудники спецслужб, а работники медицинского профиля, а также специалисты по отравляющим веществам, как утверждается в расследовании Навального.



Наблюдение лишено законных оснований, однако политика пытаются выставить шпионом. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Николай Сванидзе.

Интерес Запада к Алексею Навальному, тем временем, обусловлен исключительно проблемой применения химического оружия, добавил Николай Сванидзе.

Британская The Telegraph считает, что высказывания Владимира Путина о Навальном -— это косвенное признание выводов расследовательских групп. «Говоря, что российские агенты следят за каждым шагом Навального, российский лидер все же отверг обвинения, что российское государство пыталось его убить», — пишет The Telegraph.

В свою очередь, более консервативная, Times, ловит российского лидера на противоречии. «С одной стороны представители Москвы говорят, что Навального отравили Западные спецслужбы, с другой — сам Путин напоминает про свою позицию, согласно которой Навальный воспользовался отравлением, чтобы повысить свой авторитет».

Левая The Guardian и вовсе называет пресс-конференцию Владимира Путина «представлением», на котором он всё-таки подтвердил расследование группы Bellingcat. Её представитель сказал, что из всех возможных вариантов, президент России выбрал наихудший", подтвердив то, что «за Навальным надо присматривать».

Швейцарская Neue Zürcher Zeitung отмечает, что в высказываниях Путина в очередной раз бросаются в глаза две вещи: безразличие, с которым глава государства, по-видимому, считает нормальным, что его спецслужбы могли бы планировать убийство критика режима; и одержимость подозрениями, что за каждым политическим оппонентом стоит иностранная спецслужба, а публикации заграничных СМИ о данном деле, естественно, являются управляемой иностранными силами кампанией. Интересным в изложении Путина является в первую очередь косвенное подтверждение того, что для пристального наблюдения ФСБ за Навальным есть веские основания", — пишет издание.

Вообще, «Высказывания Путина о Навальном соответствовали всему нарративу пресс-конференции: у России есть свои проблемы, но за границей проблемы еще более значительные. Едва ли в какой-то затронутой теме он упустил возможность указать на упущения других стран и подчеркнуть положительный пример России на их фоне». Цитата по сайту Inopressa.ru.

Про проблемы — в том числе с коррупцией внутри спецслужб пишет и американская The New York Times: это ответ на реплику российского лидера о том, что в расследовании Навального присутствует легализация данных зарубежных спецслужб. В своей статье издание нападает: Объемные базы данных частной информации, включая записи мобильных телефонов, широко доступны на черном рынке в России. Для того, чтобы завладеть ими расследователям понадобилась не помощь ЦРУ, а всего лишь несколько сотен евро".

И, — как уже продолжает другая американская газета -— The Washington Post, «Отравление Навального показывает, что такие люди рискуют своей жизнью. Но поступая так, они выполняют функции государства, которое в свою очередь, вместо этого, «занимается коррупцией с использованием всевозможных уловок».