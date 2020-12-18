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Эксклюзив Эха 18:06, 18 декабря 2020

Гособвинение запросило 3 года колонии общего режима для Юлии Галяминой

Гособвинение запросило 3 года колонии общего режима для Юлии Галяминой, обвиняемой в неоднократном нарушении правил проведения акций. Это стало известно в ходе прений сторон в Тверском суде Москвы. Муниципальный депутат, в свою очередь, убеждена, что ее хотят лишить права участвовать в выборах в Госдуму в следующем году.

Настроение людей, собравшихся у Тверского суда, чтобы поддержать Галямину, было если не веселым, то, по меньшей мере, оптимистичным. Еще до заседания, где ожидалось, какой срок запросит прокуратура, политик призывала приходить с цветами и новогодними украшениями. И если гирляндой вход в здание оказался украшен не так масштабно, то цветов у людей – а их было около 70 человек – оказалось много. Их и подарили Галяминой. Новогоднюю атмосферу решил привнести в происходящее и депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов, пришедший в костюме Деда Мороза.

Впрочем, оптимизм у группы поддержки, следившей за видеотрансляцией заседания, заметно поубавился и сменился легким шоком, когда гособвинитель запросила для Галяминой реальное лишение свободы. Прокурор настаивала, что муниципальный депутат призывала совсем не к мирным акциям протеста. Адвокаты же пытались доказывать, что никакой угрозы обществу политик и митинги не несли, а также, что в деле нет потерпевших. Кроме того, защита считает, что показания силовиков, составлявших протоколы на подсудимую и проводивших задержания, противоречат друг другу.
Сама Галямина, впрочем, после выхода из зала суда сказала, что готова к любому исходу, потому что, как она выразилась, «на фоне отравления Алексея Навального это – детский сад». Вне зависимости от исхода суда, подчеркнула политик, она будет участвовать в кампании по отмене так называемой «дадинской» статьи, по которой ее судят.
Приговор Юлии Галяминой, как ожидается, огласят 23 декабря.
Уголовное дело против Галяминой было заведено на основании нескольких административных протоколов, составленных после протестных акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму летом прошлого года. Также поводом стало участие политика в сборе подписей против поправок к Конституции.

Статья об уголовном наказании за неоднократные нарушения на митингах появилась в 2014 году. Инициаторы — группа в то время депутатов Госдумы во главе с единороссом Александром Сидякиным. Максимальное наказание — до пяти лет заключения. В случае если человек больше двух раз привлекался по административным статьям о массовых мероприятиях. Сидякин объяснил ужесточение Евромайданом на Украине, в результате чего власть в стране поменялась. Новую статью в декабре 15-го года назвали «дадинской» — по имени первого осуждённого по ней активиста. Ильдара Дадина несколько раз задерживали на акциях протеста, это вылилось в уголовное дело. Приговор — три года колонии. Спустя год с небольшим Конституционный суд потребовал решение пересмотреть. Он отметил, что уголовная ответственность может применяться, если действия митингующего нанесли вред людям или общественной безопасности. Верховный суд приговор отменил, Дадин был реабилитирован. После этого статью пару лет не применяли, но в прошлом году опять стали возбуждать по ней уголовные дела.

В августе в Москве на акции протеста из-за отказа допустить независимых кандидатов до выборов в гордуму задержали активиста Константина Котова. Поскольку до этого его доставляли в полицию, Котова обвинили в неоднократном нарушении на митингах. Уголовное дело расследовали в рекордно короткие сроки: прошло всего два дня от предъявления обвинения до рапорта СК об окончании следственных действий. Еще столько же времени зАняло рассмотрение дела в суде. В итоге всего за несколько митингов житель Москвы получил четыре года колонии. Мосгорсуд позже сократил приговор до полутора лет. Незадолго до этого Конституционный суд постановил пересмотреть приговор. Котов вчера вышел на свободу. По дадинской статье привлекали и активистов в регионах. До реальных сроков там дело не дошло. Активист-эколог из Архангельска Андрей Боровиков, выступавший против строительства мусорного полигона в Шиесе, получил 400 часов обязательных работ. Вячеслава Егорова из Коломны, который пытался помешать строительству мусорного полигона в своём городе, отправили под домашний арест, в конце прошлого года отпустили под подписку о невыезде.

Отменить наказание по «дадинской» статье не раз призывали в Госдуме коммунисты. С ними был солидарен и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
Процесс по делу Юлии Галяминой выглядит полностью лишенным объективности. Такое мнение «Эху» высказал гражданский активист Константин Котов, который был осужден по этой статье и вышел буквально два дня назад.

Котов отметил необходимость воздействия на общество, чтобы больше людей понимали необходимость отмены «дадинской» статьи.
Россиян все чаще привлекают по «дадинской» статье, возбуждение и исход таких дел зависят от политической воли, — рассказал «Эху» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Павел Чиков добавил, что в одной только Москве живут десятки людей, которых можно в любой момент привлечь по «дадинской» статье.

По мнению президента фонда ИНДЕМ, политолога Георгия Сатарова, подобные процессы, как и остальные притеснения со стороны государства, связаны с предстоящим годом, который обещает быть непростым для власти.
Георгий Сатаров также отметил, что у людей, имеющих влияние на общественное мнение, все чаще прослеживается чувство усталости от существующей системы власти.



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