Прокуратура потребовала запретить в России известные японские мультфильмы и песню рэп-исполнителя Моргенштерна

Речь идет о таких анимэ-сериалах, как «Наруто», «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь» и «Токийский террор». В них увидели жестокость, убийства и насилие, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Претензии прокуратуры к песне Моргенштерна «Я съел деда» связаны только с ее названием. В общей сложности пять исков рассмотрит Колпинский районный суд Петербурга.

Популярные аниме, содержащие сцены насилия, не удастся запретить, однако на них должна стоять пометка 18+. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» режиссер дубляжа Вячеслав Козлов.

«Запретить аниме как жанр они не могут, это многомиллиардная индустрия, которая успешно сейчас заходит на российский рынок. Такие сериалы как «Тетрадь смерти» или «Эльфийская песнь» вряд ли могут запретить, но на них должна стоять пометка 18+. Да, там есть насилие, кровь, но это художественное произведение, ничем неотличимое от тех же самых фильмов ужасов, которые у нас совершенно спокойно показывают в прокате, по телевидению и тому подобное», — сказал он.

В.Козлов при этом отметил, что некоторые аниме стоило бы запретить. «Такие сериалы как «Межвидовые рецензенты» еще как-то можно рассмотреть под запрет, потому что там местами может просматриваться пропаганда. Но, перед тем как это утверждать, должна пройти экспертиза. Пока нет экспертизы, что тут запрещать», — заключил он.