Бывший замглавы столичного управления СК , по информации РБК объявлен в розыск из-за перестрелки в «Москва-Сити»

В чем конкретно подозревают Сергея Синяговского, источники издания не уточняют. Как напоминает РБК, Синяговский ранее давал показания о связях генералов ведомства с криминалом. По информации издания, ранее сегодня был задержан следователь по подозрению в подмене гильз на месте перестрелки в «Москва-сити». Инцидент со стрельбой произошел в ноябре 2017 года во время празднования 50-летия бизнесмена Дмитрия Павлова. Один человек был убит, пятеро ранены.