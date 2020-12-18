МИД Болгарии объявил о высылке из страны российского дипломата

По данным местных СМИ, военного атташе подозревают в шпионаже. В российском посольстве отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.
2020-12-18T17:31:27+03:00
2020-12-18T17:31:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 18 декабря 2020
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