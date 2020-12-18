Вице-президент США Майк Пенс только что получил прививку от коронавируса. Укол ему сделали в прямом эфире

Как передает телеканал CNN, это вакцина совместного производства компании Pfizer и немецкой BioNTech. Тем временем, как сообщил сегодня президент Дональд Трамп, одобрена еще одна вакцина – от американской компании Moderna. Трамп подчеркнул, что поставки ее препарата начнутся немедленно.