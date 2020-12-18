Семь депутатов городской думы Томска потребовали завести уголовное дело из-за отравления политика Алексея Навального

Как рассказала «Эху» автор обращения, координатор штаба политика в городе, депутат местной думы Ксения Фадеева, после расследования журналистов по этому поводу, завести дело просто необходимо.

Фадеева отметила, что у нее есть сомнения по поводу того, будет ли возбуждено дело. Но, тем не менее, по ее словам, важен сам факт обращения к Бастрыкину.