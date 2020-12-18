В правительстве Подмосковья обещают закрыть оставшиеся мусорные свалки до конца года

30 декабря будет поставлена точка и ни одной свалки не останется, — заявил зампред регионального правительства Евгений Хромушин, — передает Интерфакс. В Подмосковье функционировало 39 мусорных полигонов, с 2013 года было закрыто 28. Мусор должны направлять на новые комплексы по переработке отходов.