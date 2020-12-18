Юлия Галямина в суде сегодня заявила, что ее уголовное дело связано с ее кампанией против поправок к Конституции

В своем последнем слове муниципальный депутат призвала граждан сделать выборы разного уровня в следующем году решающими и сломать машину фальсификаций, — передает издание «МБХ медиа». Обвинение сегодня попросило суд приговорить Юлию Галямину к трем годам колонии.

Ее обвиняют в повторном нарушении правил проведения митинга из-за участия в столичных летних протестах в прошлом году. Приговор Тверской суд Москвы вынесет 23 декабря.

После заседания суда Юлия Галямина отметила, что будет готовиться к назначению ей реального лишения свободы. Юлия Галямина также отметила, что будет бороться за отмену так называемой «дадинской» статьи, даже если она окажется за решеткой.