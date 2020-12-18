Мэр Москвы Сергей Собянин говорит, что с понедельника прививку от коронавируса в городе смогут сделать около миллиона человек. С этого дня официально открывается запись для новых категорий. Помимо работников из сфер медицины, образования и социальной сферы, запись будет открыта для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ.

Впрочем, некоторые москвичи убедились, что записаться на прививку можно и не предъявляя справку с места работы. Многие говорят, что желающих сделать прививку совсем немного, никаких проблем с записью нет.