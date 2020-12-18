В Мордовии священника заподозрили в издевательствах над своими детьми

Одна из дочерей утверждает, что подверглась сексуальному насилию.

В уголовном деле шесть потерпевших — это родные и приемные дети подозреваемого, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета. По версии ведомства, последние 24 года в семье были в ходу жесткие и даже жестокие методы воспитания — несовершеннолетних систематически избивали, лишали сна и еды. Одна из потерпевших рассказала следствию, что когда ей было 6 и 13 лет, приемный отец совершил над ней некие «действия сексуального характера» — впрочем, пока дело возбуждено не по статье об изнасиловании. Всего в семье 12 детей, причем двух несовершеннолетних еще предстоит отыскать — они могут находиться в Абхазии.

Хотя официально и не говорится, что задержанный — священник, это утверждает агентство РИА Новости и даже называет его имя — Сергей Смоляков. В местной епархии агентству сказали, что не имели вопросов к тому, как он выполнял профессиональные обязанности.

Следствие также рассмотрит вопрос о возбуждении дела о бездействии и халатности в отношении органов опеки.