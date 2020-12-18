Прокуратура запросила три года колонии для муниципального депутата Юлии Галяминой

Ее обвиняют за неоднократное нарушение правил проведения митингов.

Все подобные процессы, как и остальные притеснения со стороны государства, связаны с предстоящим годом, который обещает быть непростым для власти. Такое мнение в эфире «Эха» высказал президент фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров.

Георгий Сатаров также отметил, что у людей, имеющих влияние на общественное мнение, все чаще прослеживается чувство усталости от существующего государственного строя. Несколько минут назад Юлия Галямина написала у себя в Телеграме, что закончила выступать с последним словом, вынесение приговора назначено на 23 декабря в 14 часов.