Физическим лицам-иностранным агентам и незарегистрированным НКО запретят финансировать митинги

Соответствующую поправку сегодня одобрил комитет думы по вопросам общественных и религиозных объединений. Эта поправка была внесена депутатом Дмитрием Вяткиным ко второму чтению его же законопроекта об ужесточении правил финансирования массовых акций.
2020-12-18T15:32:50+03:00
2020-12-18T15:32:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 18 декабря 2020
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