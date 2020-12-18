Z Архив новостей новости
5 6 6 295
15:32, 18 декабря 2020

Физическим лицам-иностранным агентам и незарегистрированным НКО запретят финансировать митинги

Соответствующую поправку сегодня одобрил комитет думы по вопросам общественных и религиозных объединений. Эта поправка была внесена депутатом Дмитрием Вяткиным ко второму чтению его же законопроекта об ужесточении правил финансирования массовых акций.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Сегодня день памяти Егора Гайдара Как много он успел сделать для нашей страны! Как жаль, что это понимают только специалисты…

5 149 6 13001 16.12
Новости

Один из предполагаемых отравителей Навального оказался экспертом по ядам из группы Новичок Квалифицированный военный медик. Много лет он исследовал воздействие на организм человека ядов, к которым относится Новичок, пишет издание Медуза о Станиславе Макшакове…

5 122 6 14084
Блоги

Сергей Марков политолог

Я им не верю Вопрос простой — вы верите российским или британским спецслужбам? Я, например, российским верю больше, чем британским. Потому что российские за Россию, а британские против России. Российские за Крым, а британские против Крыма…

5 311 6 38595 15.12
Интервью 2020

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Система, которая выстроена в России на базе того, что произошло в 90-е – это система, которой управляет Владимир Владимирович двумя способами: либо с помощью денег и стимулирования, либо с помощью страха. Сейчас денег меньше, больше страха…

5 162 6 23031 11.12
#слушать 47:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Акцентирована одна из важнейших целей – «подтянуть» своего «клиента» до уровня первых лиц Многие, конечно, ожидали реакции В.В.Путина на опубликованные обвинения в адрес российских спецслужб по поводу предполагаемого отравления А.Навального. И эта реакция была вполне адекватной…

5 65 6 9325 17.12
Блоги

Виктор Мучник Главный редактор телекомпании ТВ-2

«Хотели бы убить — убили бы» Вор расскажет, как в перерывах между делами ходит в оперу…

5 52 6 8910 11:25
Блоги

Карина Орлова журналист

Но не сдамся. Последняя битва республиканцев за отмену результатов выборов Конгрессмен от Алабамы и небольшая группа его сторонников намерены именно это и сделать — попытаться дисквалифицировать результаты выборов и голоса выборщиков в Аризоне, Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине…

5 149 6 26547 14.12
Новости

РФ оспорит решение Спортивного арбитражного суда, запретившего Путину посещать ближайшие олимпиады и чемпионаты мира Об этом сообщил сенатор Владимир Джабаров…

5 36 6 6514
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Дискредитация вакцины Так вот я склоняюсь к тому, чтобы при возможности привиться нашим препаратом. Не скажу каким – чем я хуже Пескова в этом смысле? Но меня, конечно, смущает, что мы мало знаем об испытаниях вакцины «Спутник»...

5 144 6 42767 11.12
Голосование
Готовы ли привиться от коронавируса вакциной «Спутник V»?
5 82 6 16887 12.12
Блоги

Илья Яшин политик

Прокуратура долбит проверками Скоро выборы, мэрию и «Единую Россию мы раздражаем. Вот и натравливают силовиков, чтобы искали компромат, портили нам жизнь и мешали нормально работать…

5 39 6 12278 11.12
Блоги

+ «Это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то» «Это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то» «Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца»...

5 329 6 69280 17.12
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Навальный политик

Невероятно просто Просто так чуть не умер. Захотел и чуть не умер. Что же теперь, каждый раз возбуждать дело, когда кто-то взял и чуть не умер?..

5 206 6 91671 11.12
Блоги

+ Большая пресс-конференция Владимира Путина Большая пресс-конференция Владимира Путина Вообще ему вменяется шпионаж на самом деле, измена. Но самый большой грех, который у нас есть, – это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе – это предательство…

5 181 6 39867 17.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Если кто-то надумает выбрать путь террора, то это билет либо за решетку, либо на тот свет Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев…

5 46 6 10287 15.12
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Заявление о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство Алексея Навального Покушение на Алексея Навального – это прямое послание всем несогласным с властью, всем инакомыслящим и инакодействующим: если вы не смиряетесь, мы убьем вас…

5 33 6 7450 17.12

Популярное за неделю

Новости

МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве Документ был подписан в Минске еще в ноябре, но на портале правовой информации Белоруссии его опубликовали только сегодня…

5 10 6 48752
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если сравнить это с 45 млрд рублей, выделенных врачам, мы потом не должны удивляться, почему Владимир Владимирович начинает возмущаться, что за 20 лет его правления, оказывается, продукты в магазинах подорожали…

5 158 6 108823 12.12
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Готовы ли привиться от коронавируса вакциной «Спутник V»?
5 82 6 16981 12.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить Это история о секретной группе убийц из ФСБ, куда входят врачи и химики, о том, что они меня пытались убить несколько раз, а однажды — чуть не убили мою жену…

5 931 6 283905 14.12
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Три вопроса Владимиру Путину Три вопроса Владимиру Путину Вопросы простые и понятные. Можно не отвечать, конечно. Но тогда все ответы ясны…

5 174 6 181736 15.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8902956
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4735572

Сегодня в эфире