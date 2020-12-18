Сотрудники ФСБ и СКР задержали следователя Левона Агаджаняна по подозрению в фальсификации доказательств

Это сообщает РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете. Агаджанян вел дело о перестрелке в башне «Око» в Москва-Сити в ноябре 2017 года. По данным источников в СКР, его подозревают в том, что он подменил гильзы на месте преступления.
2020-12-18T15:32:22+03:00
2020-12-18T15:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 18 декабря 2020
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