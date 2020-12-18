Мордовский священник Сергий Смоляков задержан по подозрению в истязании шести родных и приемных детей и сексуальном насилии над одной из дочерей.

Следователи собираются направить в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники.

При этом в епархии агентства заявили, что священнослужитель находится за штатом по состоянию здоровья и не служил около полугода.