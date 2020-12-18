Набиуллина: Замораживание и регулирование цен на группы товаров должно применяться после исчерпания экономических мер

Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, административные меры на рынках должны быть очень краткосрочными, их продление даст очевидные негативные последствия. Она также считает, что необходим постоянный механизм сглаживания цен на некоторые продукты питания, в том числе, на сахар и масло.

Таким образом, Набиуллина фактически выступила против принимаемых правительством мер. Ранее Минсельхоз, Минпромторг и крупнейшие торговые сети подписали соглашение, установив предельные цены на сахар и подсолнечное масло.