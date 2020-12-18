Выборгская епархия РПЦ представила публике первый православный антивирус

По заверениям разработчиков программу можно будет скачать бесплатно.

Православный антивирус Лабарум разработали сотрудники IT-направления Молодежного отдела Выборгской епархии РПЦ. Важная функция программы, которая отличает её от конкурентов, это предупреждение о недобросовестности создателей сайта, если ресурс незаконно предлагает заказ треб в храмах, собирает пожертвования от имени Русской Православной Церкви или принадлежит человеку, выдающему себя за священнослужителя, сообщает издание Знак-ком. Пока антивирус работает только в браузере Мозилла, однако создатели программы в ближайшее время ждут одобрения от Google, Opera и Яндекс.Браузер. Мобильную версию пока не разработали. Глава епархиального Молодежного отдела протоиерей Артемий Литвинов отметил, что самая активная реклама и подача треб происходит именно через стационарные компьютеры.

Отец Артемий не первый раз представляет программные продукты. Несколько месяцев назад он представил публике православные стикеры для мессенджера «Телеграм».