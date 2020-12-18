Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попытался объяснить сегодня журналистам вчерашние слова Путина о том, что за Навальным присматривают спецслужбы. При этом Песков отметил, что так делают во всех странах.

В целом же, Песков отказался комментировать информацию о Навальном и сотрудниках спецслужб.