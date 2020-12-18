Прокуратура обратилась в калининградский областной суд с апелляцией на оправдательный приговор врачам

Бывшая исполняющая обязанности главврача калининградского роддома Елена Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич обвинялись в убийстве младенца. Неделю назад их оправдали присяжные.
2020-12-18T15:06:25+03:00
2020-12-18T15:10:49+03:00
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15:06, 18 декабря 2020
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