Прокуратура попросила назначить муниципальному депутату Юлии Галяминой 3 года колонии общего режима

Именно такой срок гособвинение сочло необходимым для нее по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения акций.

Прения сторон по делу Галяминой начались неспокойно. В зал заседания отказывались пропустить некоторых родственников и свидетелей, а также журналистов. Подсудимая в знак протеста покинула зал, слушания возобновились без нее. Впрочем, после того, как Галямина отправилась к пресс-секретарю, некоторых слушателей все-таки допустили, а сама депутат вернулась в зал.

Дело против Галяминой было возбуждено из-за нескольких административных протоколов, составленных на нее после акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму летом прошлого года. Кроме того, поводом послужило и ее участие в сборе подписей против поправок к Конституции. Прокурор, запросившая для депутата 3 года, настаивала, что Галямина призывала совсем не к мирному протесту – это мнение она составила из показаний полицейских, а также высказываний вроде «Не ждем, а готовимся» и «Лучше митинг». Защита подсудимой, в свою очередь, настаивает, что никакого ущерба окружающим Галямина не нанесла. Ее адвокаты также обратили внимание на противоречие показаний силовиков.

Галямина обвиняется по так называемой «дадинской» статье, названной по имени активиста Ильдара Дадина. Он был осужден на 2,5 года колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения акций, но затем приговор был отменен. На этой неделе из колонии вышел другой осужденный по «дадинской» статье — фигурант «московского дела» Константин Котов.