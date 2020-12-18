Посетители московских кафе могут оставаться в них до полуночи

Об этом в эфире радио «Серебряный дождь» сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. По его словам, пускать посетителей будут до 23:00, до этого же времени принимаются последние заказы. После этого у заведения есть время всё приготовить, а у посетителя – поесть и рассчитаться. В полночь все кафе и рестораны должны быть закрыты, — сказал Немерюк.
2020-12-18T14:46:30+03:00
2020-12-18T14:46:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2760202-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:46, 18 декабря 2020
Загрузка комментариев...