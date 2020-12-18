Посетители московских кафе могут оставаться в них до полуночи

Об этом в эфире радио «Серебряный дождь» сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. По его словам, пускать посетителей будут до 23:00, до этого же времени принимаются последние заказы. После этого у заведения есть время всё приготовить, а у посетителя – поесть и рассчитаться. В полночь все кафе и рестораны должны быть закрыты, — сказал Немерюк.