МВД создаст в своей структуре «киберполицию» для борьбы с деструктивным влиянием на сознание молодежи в интернете

Министерство внутренних дел создаст в своей структуре «киберполицию» для борьбы с деструктивным влиянием на сознание молодежи в интернете. Об этом заявил зам.главы МВД Игорь Зубов, который выступал на YouTube-канале детского омбудсмена при президенте. При этом сроки создания и полномочия нового подразделения он не назвал.