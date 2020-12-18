МВД создаст в своей структуре «киберполицию» для борьбы с деструктивным влиянием на сознание молодежи в интернете

Министерство внутренних дел создаст в своей структуре «киберполицию» для борьбы с деструктивным влиянием на сознание молодежи в интернете. Об этом заявил зам.главы МВД Игорь Зубов, который выступал на YouTube-канале детского омбудсмена при президенте. При этом сроки создания и полномочия нового подразделения он не назвал.
2020-12-18T14:45:55+03:00
2020-12-18T14:45:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2760200-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:45, 18 декабря 2020
Загрузка комментариев...