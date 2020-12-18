Россия оспорит запрет спортивного арбитражного суда Путину посещать Олимпийские игры, а также чемпионаты мира

Россия оспорит запрет спортивного арбитражного суда Владимиру Путину посещать Олимпийские игры, а также чемпионаты мира. В интервью агентству РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал это решение абсолютным беспределом. По его словам, российские спортивные юристы уже начали заниматься этим вопросом.
2020-12-18T14:36:28+03:00
2020-12-18T14:36:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 18 декабря 2020
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