Россия оспорит запрет спортивного арбитражного суда Путину посещать Олимпийские игры, а также чемпионаты мира

Россия оспорит запрет спортивного арбитражного суда Владимиру Путину посещать Олимпийские игры, а также чемпионаты мира. В интервью агентству РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал это решение абсолютным беспределом. По его словам, российские спортивные юристы уже начали заниматься этим вопросом.