Евросоюз просит Госдуму отклонить последние изменения в российском законодательстве об иноагентах

В заявлении внешнеполитической службы ЕС говорится, что принимаемые нормы способствуют систематическим нарушениям базовых свобод, ограничивают гражданскую активность и независимые СМИ, а также права оппозиции в России. Законодательство об иноагентах идет вразрез с международными обязательствами России в рамках договоров о правах человека.
2020-12-18T14:35:47+03:00
2020-12-18T14:35:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 18 декабря 2020
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