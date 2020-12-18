Евросоюз просит Госдуму отклонить последние изменения в российском законодательстве об иноагентах

В заявлении внешнеполитической службы ЕС говорится, что принимаемые нормы способствуют систематическим нарушениям базовых свобод, ограничивают гражданскую активность и независимые СМИ, а также права оппозиции в России. Законодательство об иноагентах идет вразрез с международными обязательствами России в рамках договоров о правах человека.