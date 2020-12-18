Гособвинитель попросил суд назначить Юлии Галяминой наказание в виде 3-х лет колонии

Гособвинитель попросил суд назначить муниципальному депутат Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой наказание в виде 3-х лет колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Это так называемая «дадинская» статья, названная так по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней на реальный срок. Сама Галямина виновной себя не признаёт.

Сегодня же на процессе ожидается последнее слово подсудимой.