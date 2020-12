ФБР проведёт сегодня брифинг для членов американского конгресса

Им расскажут о расследовании попыток хакерских атак на госструктуры США. Как пишет зарубежная пресса, спецслужбы не исключают российского следа.

О попытках кибератак против правительственных структур в официальном заявлении сообщило Агентство по кибербезопасности США, — пишет британская The Guardian, — в статье говорится, что речь идёт о чрезвычайно серьезной угрозе. Она возникла после того, как хакеры внедрили вредоносные программы в серверы целого ряда организаций. Правительство США ещё в среду предало огласке информацию, что атака масштабная и все ещё продолжается , — напоминает газета.

Впрочем, точного понимания того, насколько велика угроза — нет. По данным агентства Reuters, атака (в ней подозревают россиян) может затронуть не только правительственные организации, но и крупные корпорации; например — Microsoft.

Как пишет The New York Times, вредоносное программное обеспечение дало возможность хакерам получить доступ к внутренним сетям организаций; в том числе и переписке. Журнал Politico отмечает, что пока объём данных, оказавшихся в руках злоумышленников, неизвестен.

Спецслужбы США обратились к госструктурам страны с рекомендацией провести проверку всех компьютерных систем, которые они используют.