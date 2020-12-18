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14:11, 18 декабря 2020

В России второй день подряд выявляют более 28 тыс. заболевших COVID-19

Максимальное с начала пандемии число инфицированных зафиксировано в Подмосковье.

После относительно спокойного начала недели количество заразившихся коронавирусом в России вновь приближается к рекордным отметкам. За минувшие сутки заразились более 28,5 тысяч человек. Причем, случаи заболевания COVID-19 были выявлены во всех регионах страны.
В столице за сутки заболели около 7 тыс. человек. В Московской области инфекцию диагностировали почти у полутора тысяч жителей. Это самый высокий показатель с начала пандемии.
Умерли от коронавируса за сутки более 600-т россиян. Больше всего летальных исходов зарегистрированно в Петербурге и Москве.
Столичные власти, к слову, пока не планируют вводить новых ограничений ,заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, если бы в столице ввели локдаун, эпидемия, вероятно, резко пошла бы на спад, но для экономики это грозит обнищанием людей и разорением предприятий.

Вторая волна пандемии свирепствует не только в России. В Германии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки впервые превысило 30 тыс. человек.



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