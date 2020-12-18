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14:09, 18 декабря 2020

Премьер Михаил Мишустин подписал документы по выплатам детям к Новому году

Об этом вчера распорядился президент Владимир Путин.

Выплату в 5 тысяч рублей получат семьи, в которых есть дети до семи лет включительно. Деньги дадут за каждого ребёнка. Их смогут получить не только родители, но и опекуны, усыновители или попечители детей. Тем, кто уже заполнял заявку на получение денег от государства, ничего делать не надо: средства придут автоматически. Они поступят на счёт, указанный на сайте госуслуг при подаче заявлений на выплаты, предусмотренные весенним и летним указами президента Путина. Остальным родителям или опекунам нужно заполнить заявление. В случае если ребёнку исполнится 8 лет до конца марта следующего года, на него тоже положена выплата. На 5 тысяч рублей также могут рассчитывать семьи, ставшие родителями до этого времени, сообщили в министерстве труда. Там добавили, что около двухсот тысяч заявок на получение новогодних выплат поступило на портал госуслуг. Напомню, о новых выплатах президент Путин объявил вчера в конце большой пресс-конференции. Глава страны подписал соответствующий указ и назвал это небольшим и скромным новогодним подарком. Премьер Михаил Мишустин сегодня уточнил, что на эти цели из Резервного фонда правительства власти выделят больше 70 миллиардов рублей. Решение затронет почти 15 миллионов детей. Премьер поручил министрам труда и финансов Антону Котякову и Антону Силуанову взять под личный контроль ситуацию с новогодними выплатами на детей.

Ранее в этом году россиянам с детьми до 16 лет дважды — в июне и июле — выплачивалось по 10 тыс. руб. Необходимость выплат на детей президент Путин объяснял трудностями, связанными с эпидемией коронавируса.

Тем временем газета «Коммерсантъ» сегодня пишет, что россияне жалуются на скромную поддержку со стороны государства в условиях пандемии. Издание ссылается на исследование Высшей школы экономики.
В целом почти 60% опрошенных посчитали, что не получили от государства никакой помощи, а 35% пожаловались на ухудшение материального положения.



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