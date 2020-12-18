Суд в Москве взыскал с Навального 350 тысяч рублей по иску зятя премьер-министра Михаила Мишустина Александра Удодова

Суд в Москве взыскал с политика Алексея Навального 350 тысяч рублей по иску зятя премьер-министра Михаила Мишустина Александра Удодова. Поводом стали два расследования Фонда борьбы с коррупцией. Претензии, в частности, вызвали слова Навального о том, что Удодов обогатился в начале 2000-х на мошеннических схемах с возвратом НДС, — рассказал «Эху» руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

«Удодов просил признать порочащим его честь и достоинство расследование, опубликованное в начале 2020 года, о том, что он владеет квартирами в Нью-Йорке, которые фигурировали в деле Магнитского, и что на него записана часть активов Мишустина. Также Удодов просил обязать Навального записать видеоопровержение данного расследования», — уточнил представитель ФБК.

Как рассказал Гимади, суд признал ряд фраз из расследования порочащими честь и достоинство Удодова и постановил выплатить ему 350 тысяч рублей компенсации морального вреда из 500 тысяч запрошенных. В удовлетворении требования о том, чтобы Навальный записал видео с опровержением, было отказано.

Гимади добавил, что защита с таким решением не согласна и будет обжаловать его в Мосгорсуде, а при необходимости они готовы обратиться и в ЕСПЧ.

Фонд борьбы с коррупцией сообщал в одном из своих расследований, что бизнесмен Александр Удодов подарил сестре Михаила Мишустина Наталье Стениной почти полтора гектара земли и два дома. В других материалах ФБК рассказывалось о квартирах Удодова в Нью-Йорке. Эти сведения предприниматель в суде не оспаривал. В начале года Александр Удодов говорил в интервью газете «Известия», что уже не живет вместе с сестрой премьер-министра. Сегодня агентство Интерфакс со ссылкой на Удодова сообщило, что ЗАГС Москвы официально развел его со Стениной. Сообщение о разводе появилось спустя два дня после выхода очередного расследования о бизнесмене.

Самое свежее расследование вышло на днях и также было посвящено хищениям НДС — интернет-издание «Открытые медиа» написало о том, что Александр Удодов может быть связан с крупнейшим в истории страны незаконным возвратом налога. Речь идет о сумме свыше 5 миллиардов рублей. Главный фигурант дела — Сергей Данилочкин, через аудиторскую фирму которого, по версии следствия, и были поданы десятки незаконных деклараций. Европейские компании Удодова в свою очередь подозреваются в отмывании большей части похищенного. Правда расследование ведется не в России, а в Германии. На родине предпринимателя Генпрокуратура не нашла оснований для привлечения его к ответственности.

Интерес к личности Удодова, ранее не привлекавшего внимания прессы, возник после того, как в начале года правительство возглавил его уже бывший тесть Михаил Мишустин. Вскоре после назначения нового премьера, те же «Открытые медиа» писали, что Удодов безвозмездно передал высокопоставленному родственнику земельные участки и дома на Рублевке, а позже сообщали о связи бизнесмена с резонансным делом Магнитского — якобы он был бенефициаром оффшорной компании, которая аккумулировала все похищенные из российского бюджета деньги.

Отметим, в журналистских расследованиях говорилось, что официально у премьера Михаила Мишустина нет квартир, домов и земли. При этом сообщалось, что семья премьера владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье примерно на 3 миллиарда рублей. Также отмечалось, что премьер Мишустин, вероятно, тесно общается со своим теперь уже бывшим зятем.

Ну и сегодня же вновь оказалось в центре внимания расследование, связанное с бывшим зятем первого лица государства. Речь идет о материалах, посвященных Кириллу Шамалову. Аккаунты авторов расследования про бывшего зятя Владимира Путина попытались взломать после прошедшей накануне пресс-конференции президента. С атакой столкнулись шесть журналистов публиковавшего материал издания «Важные истории», — рассказал «Эху» один из них Роман Анин.

По словам Анина, он и его коллеги считают, что к взлому причастны хакеры, связанные с российскими властями.

Первым лицам государства становится все сложнее игнорировать громкие расследования о них и их семьях, — такое мнение в интервью «Эху» высказал руководитель отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

Мартынов отметил, что подобные сведения могут использоваться и в рамках политической борьбы.