Прокуратура запросила 3 года колонии московскому депутату Юлии Галяминой

Гособвинение попросило Тверской суд Москвы приговорить муниципального депутата Юлию Галямину к 3-м года лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил публичных мероприятий. Об этом из суда сообщает корреспондент «Эха Москвы».
2020-12-18T13:57:32+03:00
2020-12-18T14:02:00+03:00
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13:57, 18 декабря 2020
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