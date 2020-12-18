Прокуратура запросила 3 года колонии московскому депутату Юлии Галяминой

Гособвинение попросило Тверской суд Москвы приговорить муниципального депутата Юлию Галямину к 3-м года лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил публичных мероприятий. Об этом из суда сообщает корреспондент «Эха Москвы».