Стационары в Санкт-Петербурге работают на пределе возможностей

Число госпитализаций продолжает расти. Как заявил зам.главы комитета по здравоохранению города Андрей Сарана, на сегодняшнее утро свободны 4% коек. В Петербурге в течение трех недель ежедневная заболеваемость держится на уровне 3,7 тысяч человек.

Санкт-Петербург лидирует среди регионов по количеству смертей от коронавируса на 100 тысяч человек.